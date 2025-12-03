В России оценили перспективы диалога с Грузией

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию, поэтому предпосылок для возобновления политического диалога сейчас нет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на российский МИД.

«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом [экс-президента Михаила] Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — заявили в МИД.

В ведомстве считают это требование нереалистичным.

Премьер Грузии написал письмо Трампу с просьбой прояснить отношения

При этом в министерстве добавили, что Россия открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией «в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов».

В сентябре президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил, что Грузия продолжает использовать международные площадки для продвижения лозунгов о российской оккупации и оккупированных территориях.

Ранее Путин поздравил президента Абхазии с Днем Независимости.