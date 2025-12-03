Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле завершилась, она длилась почти пять часов. Об этом сообщило РИА Новости.

Переговоры начались 2 декабря около 19:40 по московскому времени.

NBC News: Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

Ранее Уиткофф приехал в Кремль для проведения раунда переговоров с российским лидером. На территорию Кремля он зашел вместе со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.