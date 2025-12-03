В США назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки

Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

По данным журналистов, одним из этих пунктов оказался контроль территории Донбасса. Также, по информации канала, Россия не пойдет на уступки по ограничению численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и признанию новых регионов со стороны Европы и США.

С момента начала переговоров Путина и Уиткоффа прошло более четырех часов

3 декабря состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. В переговорах с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» писало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США доработали план Трампа.