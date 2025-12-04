Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что президент Финляндии Александер Стубб бессовестно гордится своими предками, состоявшими в пронацистских организациях.

"Президент Финляндии Стубб очень гордится своими дедушкой и бабушкой, которые познакомились, как он говорит, на войне. Романтика. С кем воевали-то? С Советским Союзом. Он был военным врачом, она медсестрой, есть только маленький нюанс - из пронацистской организации "Лотта Свярд", - сказала дипломат на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Как отметила Захарова, ветеранов этой распущенной после Второй мировой войны структуры Стубб год назад чествовал в своем дворце. "Тоже, оказывается, потомок так называемых "жертв" изгнанных из нынешней Ленобласти. Он об этом заявил прямо в статье, которая вышла два дня назад в американском журнале Foreign Affairs. И ведь не постеснялись напечатать без ссылок и сносок, без звездочек. Показательно, когда ведь мы предлагаем материалы из архивов, документы, когда вот сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров публиковал именно о проблемах неонацизма свое интервью, отвечая на вопрос итальянского издания Corriere della Sera, что ему сказала редакция?

"Вы знаете, нам понадобится очень много места, которого у нас, конечно, в газете, тем более на сайте, нет, для того, чтобы сопроводить ваше интервью какими-то справочными материалами. Потому что мы не согласны с тем, что вы говорите". Скажите, а Foreign Affairs что-нибудь в дополнение к этому лицемерию Стубба напечатал? Нет, конечно", - отметила представитель российского дипведомства.

При этом Захарова напомнила недавние слова Стубба, который заявил, что Финляндия "победила Советский Союз, поскольку отстояла свою независимость".