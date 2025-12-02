Путин озвучил условие возвращения Европы к переговорам по Украине

Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по украинскому урегулированию, если члены блока будут учитывать реалии на земле.

Такое условие озвучил глава РФ Владимир Путин журналистам, пишет РИА Новости.

«Если они (европейцы — прим. "Ленты.ру") хотят вернуться, действительно, на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста — мы это допускаем», — отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.

Помимо этого, политик отметил, что если Европа начнет войну с Россией, то Москве будет не с кем договариваться о ее завершении.