Дмитриев показывал Уиткоффу Москву в куртке с гербом России и автографом Путина

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев гулял со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в черной куртке с гербом России. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

По информации корреспондента агентства, на куртке Дмитриева также была надпись «Россия» и автограф главы государства Владимира Путина.

2 декабря Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом России. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев. После обеда в одном из московских ресторанов Уиткофф, Кушнер и Дмитриев прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.