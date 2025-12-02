В Москве отреагировали на ультиматум Вучича к России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов выразил мнение, что требование президента Сербии Александра Вучича к России о необходимости продажи доли в сербской компании NIS — это вынужденный шаг, чтобы защитить свою экономику. Об этом пишет «Лента.ру».

© kremlin.ru

По мнению парламентария, для РФ это не финансовый вопрос, а принципиальный политический.

Собеседник издания также отметил, что должно быть найдено устраивающее все стороны компромиссное решение.

Ситуация, как считает депутат, может развиваться по одному из двух сценариев: либо российские акционеры найдут одобряемого США покупателя для своей доли и сделка состоится до 15 января 2026 года, либо сделки не будет, а Сербия введет внешнее управление в NIS.

Напомним, ранее Вучич заявил о том, что России необходимо продать сербскую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) кому угодно, иначе Белграду придется взять решение этого вопроса на себя.

Ранее сообщалось, что сербский парламент готовит поправку в законодательство, которая позволит Сербии стать владельцем компании NIS, попавшую под американские санкции.