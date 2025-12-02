Власти Украины занимаются другими делами, а не вопросами боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время брифинга после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Мне кажется, что руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий», — сказал он, комментируя сообщения украинских СМИ о том, что ВСУ якобы находятся в Купянске уже несколько дней.

По словам главы государства, создается такое впечатление, что оно «живет где-то на другой планете».

«Да и потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, ему не до текущих дел и в экономике, и тем более на фронте», — добавил он.

30 ноября Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск назвал конфликт на Украине трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве.

По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

20 ноября Путин заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года стало преступной группировкой.