Путин заявил о готовности к войне с Европой "прямо сейчас"

Если Европа начнет войну с Россией, то скоро Москве "не с кем будет договариваться", заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Россия, добавил президент, не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова "прямо сейчас".

Как указал российский лидер, Европа выдвигает неприемлемые предложения к мирному плану по Украине. Москва при этом допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле.

Также глава государства сообщил, что в ответ на атаки на танкеры Россия расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.