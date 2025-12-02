Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам переговоров в Москве.

"Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин конфликта и должного учета коренных интересов Российской Федерации, обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также другим темам, представляющим взаимный интерес", - проинформировали в министерстве.

В МИД РФ указали, что "по итогам переговоров стороны констатировали широкое совпадение или близость позиций по всем ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона".