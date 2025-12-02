Хинштейн назвал причину возникновения "дыры" в бюджете Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в эфире радио РБК прокомментировал связь долгов в региональном бюджете с коррупцией и арестом экс-губернатора региона Алексея Смирнова.

Главу региона попросили ответить на вопрос, есть ли связь между возникновением «дыры» в бюджете Курской области и коррупционными схемами предыдущей администрации.

«Боюсь, что в какой-то степени да», – ответил Хинштейн.

Губернатор уточнил, что он не раз сталкивался с ситуацией, когда крупные подряды отдавались совершенно конкретным фирмам-подрядчикам.

«В регионе сложилась абсолютно порочная практика, когда контракт заключался на строительство крупного объекта, дальше в процессе работ начиналось перепроектирование. При этом стройка велась по прежнему проекту, а то и вообще без разрешительной документации. Дальше стоимость этого объекта возрастала кратно», – подчеркнул Хинштейн.

21 апреля задержали бывшего депутата Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора Смирнова. Ему предъявили обвинения в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.