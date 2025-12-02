Уиткофф приехал в Кремль на встречу с Владимиром Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во вторник, 2 декабря, приехал в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Уиткофф вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером в сопровождении спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева прогулялся по Москве. После обеда в одном из московских ресторанов они прошлись по центру города, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

По данным журналистов, Стивен Уиткофф передвигается по Москве на автомобиле Aurus, передает ТАСС.

Ранее самолет Bombardier Global 7500, который предположительно является воздушным судном Стивена Уиткоффа, пересек границу России. До этого ранее вылетел из аэропорта Форт-Лодердейл — Голливуд во Флориде. Позднее борт приземлился в столичном аэропорту Внуково.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Москве должна была начаться примерно в 17:00 по московскому времени. Представитель Кремля заявил об этом на брифинге для индийских СМИ перед саммитом России и Индии в Нью-Дели.