Уиткофф передвигается по Москве на Aurus

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передвигается по Москве на автомобиле Aurus, передает корреспондент ТАСС.

Самолет, на борту которого, предположительно, находился Уиткофф приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 13:46 по местному времени.

Как сообщал корреспондент ТАСС, в 14:06 автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева выехал из аэропорта Внуково.

Позже Уиткофф и Дмитриев вместе пообедали перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным. После обеда в одном из московских ресторанов они прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

Ожидается, что Путин встретится с Уиткоффом в Кремле после 17:00. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.