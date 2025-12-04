Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос говорят о том, что единственная цель контактов Европейского союза (ЕС) с Арменией — подорвать ее связи с Россией.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Брюссельские вампиры подползают к нормальным людям и предлагают "Давайте мы вас укусим? Вам не нужны будут солнечный свет и энергия"», — отметила дипломат.

По ее словам, европейские власти пытаются скрыть истинную цель установления связей с Арменией, но «умственные способности» не позволяют им этого сделать.

Ранее Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и на «борьбу со внешним вмешательством» перед выборами в парламент, которые состоятся летом 2026 года.