Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером получила положительную оценку.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, охарактеризовал переговоры как продуктивные.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Свою краткую оценку Дмитриев опубликовал на личной странице в социальной сети X, сопроводив её фотографиями с данной встречи.

Ранее сообщалось, что Путин и Кушнер обсудили вопросы мирного процесса за 5 часов.