Уиткофф и Дмитриев пообедали перед переговорами с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев вместе пообедали перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент ТАСС, обед прошел в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды Michelin в 2022 году.

Уиткофф и Дмитриев покинули ресторан примерно в 16:30 по московскому времени.

Ожидается, что Путин встретится с Уиткоффом в Кремле после 17:00. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.