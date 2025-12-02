Останина выступила против приглашения Долиной в Госдуму

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала идею приглашения певицы Ларисы Долиной на круглый стол, посвященный теме мошенничества при продаже недвижимости. Об этом она рассказала в интервью RTVI.

Останина напомнила, что суд не должен вставать на сторону тех, кто «возомнил себя элиткой».

«Людей возмутила несправедливость. И это избирательное отношение судов — это недопустимо», — заявила депутат.

Ранее депутат Дмитрий Свищев объяснил, для чего народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Государственной Думы.