Лидер КПРФ высказался о предстоящей встрече Путина и Уиткоффа

В Москве сегодня, 2 декабря, пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стива Уиткоффа для обсуждения возможного плана урегулирования на Украине. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с URA.RU прямо заявил о серьёзных ожиданиях от встречи. Он связывает их с настроем американской стороны.

© Московский Комсомолец

«У меня серьезные ожидания, потому что Трамп, я вижу, все-таки желает заключить сделку», — отметил Зюганов.

Однако, как подчеркнул политик, любое подобное соглашение — это не простой жест доброй воли, а сложный, многоуровневый комплекс взаимных обязательств.

По информации Зюганова, в основе обсуждения лежит обширный документ — так называемый «план по Украине», состоящий из 29 отдельных пунктов. Каждая из этих позиций требует детальной проработки и предметного диалога между Москвой и Вашингтоном.

Несмотря на множество спорных аспектов, в предложениях, по мнению коммуниста, всё же есть база, от которой можно отталкиваться для выстраивания будущих договорённостей. Но один из пунктов вызывает особую настороженность.

Ключевым раздражителем для российской стороны стало упоминание в плане формирования на Украине 600-тысячной армии. Зюганов вовсе заявил, что на Украине вообще не должно быть никакой армии, потому что в противном случае все повторится «в худшем варианте».