В МИД России отреагировали на задержание бывшей главы евродипломатии

Власти Европейского союза (ЕС) предпочитают не замечать своих внутренних проблем с коррупцией, но при этом постоянно поучают остальных. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС.

«Из Евросоюза каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам на Украину и оттуда направляются в частные карманы. И все это длится годами и у всех на виду... Любая международная проблема — это повод для Брюсселя нагреть свои руки. От пандемии COVID-19 до конфликта на Украине», — указала дипломат.

Ранее стало известно, что бельгийская полиция задержала Могерини по обвинению в мошенничестве. Сейчас экс-дипломат находится под стражей.

Также газета L'Echo сообщила о задержании бывшего генсека Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино.