О чем говорят в Госдуме сегодня: меры против пенсионеров-мошенников и подготовка ЕС к войне

В Госдуме назвали «анекдотом» инициативу поощрять госслужащих за отказ от взяток, высказались за новые меры регулирования сделок с имуществом с участием пенсионеров и оценили действия Европы по подготовке к войне. Что еще обсуждали парламентарии 2 декабря — в материале «Рамблера».

Идея поощрять госслужащих за отказ от взятки

Идея нижегородских чиновников о поощрении за уведомление о взятке выглядит как анекдот, и не только не поможет в борьбе с коррупцией, но и может привести к злоупотреблениям. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев

«Дело в том, что юридически это оформить, наверное, невозможно, а если не юридически, то обмана будет сколько угодно. В Белоруссии нет никаких коррупционных схем, а наказание очень большое. В Китае вообще расстреливают за коррупцию. Поэтому я думаю, что должны работать законы», — уверен Арефьев.

Меры против пенсионеров-мошенников

Необходимо ввести 10-дневный период, после которого сделки с недвижимостью необходимо повторно подтвердить. Это поможет людям, в том числе пенсионерам, действующим под влиянием мошенников. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Получается, что мы защищаем того, кто упорно нарушает закон, взаимодействуя с преступниками, а не честных граждан. Поэтому, хотите продать квартиру, подтверждайте сделку повторно через 10 дней. Потому что издеваться над людьми нельзя», — подчеркнул Милонов.

Льготная ипотека для семей с ребенком-инвалидом

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой выдавать ипотеку со ставкой в 1% годовых семьям, воспитывающих ребенка-инвалида. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что в РФ насчитываются более 780 тысяч детей с инвалидностью и их родители тратят большие деньги на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход.

«Для ребенка в инвалидной коляске нужны нестандартные планировочные решения, для таких семей жилищный вопрос выходит за рамки бытового удобства», - констатировал он.

Увеличение стоимости электронных сигарет

Необходимо увеличить стоимость табака, и электронные сигареты и вейпы не должны быть доступны детям и молодежи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Римма Утяшева.

По ее мнению, табак «должен быть дорогим».

«Поэтапно вейпы запретим, возможно, про электронные сигареты тоже будем говорить. Если комитет будет обсуждать, я этот вопрос подниму, почему бы сразу и электронные не запретить. Дети курят, молодежь, женщины, девушки курят — это же ужас», — отметила Римма Утяшева.

Курс Европы на подготовку к войне с Россией

Курс Европы на подготовку войны с Россией может стать началом агонии и привести к гибели европейской цивилизации. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, «трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса на подготовку к войне с Россией».

««Закат Европы», о котором 100 лет назад писал немецкий философ Освальд Шпенглер, может превратиться в гибель Европы», — считает парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия тайно работает над планом переброски до 800 тысяч военных НАТО на восток в случае конфликта с Россией. А генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что мирное урегулирование украинского кризиса не меняет восприятие России «как долгосрочной угрозы для Европы».