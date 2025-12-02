В Кремле ответили на вопрос о длительности встречи Путина с Уиткоффом

Встреча российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом будет длиться столько времени, сколько потребуется. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, [переговоры Путина и Уиткоффа продлятся столько] сколько потребуется», — ответил он на вопрос о продолжительности грядущей встречи.

Самолет, на котором, предположительно, прибыл специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине, приземлился в московском аэропорту «Внуково — 2».

До этого представитель Кремля сообщил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 2 декабря в течение ближайших часов. По словам Пескова, российский лидер обсудит со спецпосланником президента США понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.