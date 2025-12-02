Володин призвал не поддаваться "убаюкиваниям" Запада

Западные политики, желающие разорвать экономику РФ "в клочья", успокоились ненадолго, россиянам нужно быть готовыми к вызовам и не поддаваться "убаюкиваниям". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Те, кто хочет разорвать наше государство и экономику в клочья, они ненадолго успокоились. Поэтому нам надо быть готовыми к любым вызовам и не быть подверженными убаюкиванию", - сказал Володин.

Он добавил, что бывший президент США Джо Байден чуть не довел ситуацию до ядерной войны.