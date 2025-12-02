В Госдуме предложили провести «амнистию» имени Долиной

Депутат Госдумы Виталий Милонов на фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной выступил с предложением провести в России амнистию для пожилых людей, обманутых мошенниками. Об этом пишет Life.ru.

Скандал вокруг Ларисы Долиной начался после того, как она продала свою квартиру в центре Москвы. Впоследствии артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд встал на сторону Долиной и вернул ей квартиру. 27 ноября Второй кассационный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции. При этом деньги покупательнице возвращены не были.

На рынке недвижимости стали говорить об «эффекте Долиной» — схеме, по которой владелец квартиры после ее продажи идет в суд, признавая сделку незаконной, а покупатель остается и без денег, и без жилья.

При этом, по мнению депутата Виталия Милонова, многие пенсионеры действительно вводятся мошенниками в заблуждение и не понимают, кому на самом деле отдают деньги. Он уверен, что стоит объявить амнистию и для тех, кто под влиянием мошенников совершает преступления.

«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжкие преступления, стоит проявить милосердие. В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжелые наказания, но пенсионерам дается минимальное. Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним», — пояснил парламентарий.

Проекту семьи Долиной отказали в гранте на десятки миллионов рублей

При этом Милонов, комментируя «эффект Долиной», призвал тщательно проверять сделки с недвижимость, так как «огромное количество бабушек появилось с шибко хитрыми сынками и внучками на хороших машинах».

«Они вдруг резко стали все вспоминать, что бабушка-то, оказывается, обижена. Поэтому надо проверять все эти случаи. Нет ли тут иного мошенничества, не связанного с разводкой с Украины, а с разводкой тех, кто здесь находится», — отметил Милонов.

Отметим, что ранее Долина подверглась критики со стороны коллег по шоу-бизнесу. Актер Никита Джигурда обвинил певицу в «правовом беспределе». А певица Слава пожаловалась, что из-за судебного разбирательства Ларисы Долиной потенциальные покупатели теперь с опаской относятся к сделкам со знаменитостями и она не может продать свою недвижимость.