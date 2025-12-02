Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Индией о порядке переброски военнослужащих на территории друг друга. об этом сообщается в документе на официальном сайте думской электронной базы.

Договор регулирует процедуру отправки «воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющуюся информацию написало, что Индия предпочла России Гайану в качестве основного поставщика нефти. Издание отмечает, что столь длинный маршрут поставок выбран в связи с намерениями Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти.