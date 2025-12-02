Заявления европейских представителей о том, что Россия якобы представляет угрозу Европе, являются нонсенсом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Говорят, что Россия представляет опасность для Европы. Это известно, но это нонсенс», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, европейцы подобными заявлениями пытаются сместить внимание налогоплательщиков и электората своих стран с внутренних проблем Европы на так называемую угрозу, которая «исходит от Москвы на протяжении всей истории».

В Кремле сделали заявление о сроках урегулирования конфликта на Украине

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Как считает министр, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.