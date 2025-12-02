Песков рассказал, что беспокоит Россию в отношениях с Индией

Россию волнуют вопросы развития делового сотрудничества с Индией при угрозе внешнего вмешательства в отношения двух государств. Об этом рассказал во вторник, 2 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подтвердил представитель Кремля, Москву беспокоит "то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это".

Кремль рассчитывает, что предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Индию будет такой же успешной, как и визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2024 году. На обсуждение будут вынесены многие вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

В частности, Москва и Нью-Дели обсудят то, что "в нашей торговле наблюдается реальный дисбаланс". Стороны совместно изыскивают возможности увеличения импорта из Индии в Россию, рассказал Песков.

Политик также подчеркнул, что Россия высоко ценит позицию Индии в отношении украинского урегулирования и украинского вопроса, как и готовность Нью-Дели внести свой вклад в поиск мирного решения этого сложного конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что еще со времен Советского Союза, затем и во времена новой России отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный и дружеский характер, что основывается на общенациональном консенсусе.

Между тем власти Индии поставили на место американские власти за попытку указывать Нью-Дели, с кем дружить и торговать. Глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Индии Шаши Тхарур назвал неуместными заявления Соединенных Штатов о решениях индийских властей. По мнению политика, президент США Дональд Трамп "не должен рассказывать миру о том, что сделает Индия".