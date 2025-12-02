В Кремле похвалили усилия Трампа по Украине

Российская сторона высоко оценивает усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы высоко ценим мирные усилия американской администрации, направленные на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва хотела бы видеть урегулирование украинского конфликта «на многие поколения вперед».

Ранее пресс-секретарь заявил, что в Кремле осознают всю важность предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем главы США Стивеном Уиткоффом для украинского урегулирования. Переговоры запланированы на 2 декабря.