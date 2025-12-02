Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва стремится к обеспечению общеевропейской системы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим обеспечить будущую архитектуру европейской безопасности для будущих поколений — это имеет для нас большое значение, а также решить другие вопросы, которые стояли на повестке дня до начала операции», — отметил Песков.

До этого бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал одной из возможных гарантий безопасности для республики размещение на ее территории ядерного оружия. Он заявил, что формирование «безопасного и защищенного государства» невозможно без эффективных гарантий безопасности.

27 ноября замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе.

По его словам, буквально каждый день из стран ЕС идут призывы, что «мира без Европы не будет». При этом, как добавил дипломат, они продолжают говорить о потенциальной войне с Россией, в связи с чем не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств», сказал он.