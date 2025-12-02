Песков: РФ выступает за мир, но хочет, чтобы ее интересы учитывались

Российская Федерация выступает за мир на Украине, но хочет, чтобы ее интересы учитывались. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с индийскими СМИ, передает РИА Новости. 30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

© Михаил Климентьев/РИА Новости