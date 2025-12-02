Песков уточнил, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве начнётся в течение примерно в течение пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ночь на 2 декабря самолёт, на борту которого, предположительно, был Уиткофф, вылетел в Москву.

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT спрогнозировал информативное содержание встречи Путина и Уиткоффа.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва будет работать с тем, с чем Уиткофф приедет