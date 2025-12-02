Стало известно о возможном возвращении в Госдуму депутата, осужденного за незаконную охоту

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого досрочно лишили мандата за незаконную охоту, намерен вернуться. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

По информации издания, Рашкин хочет участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году от Иркутской области. В регионе у экс-депутата появилось вакантное место в связи с переходом Михаила Щапова на пост аудитора Счетной палаты.

Сам Рашкин в беседе с журналистами не опроверг и не подтвердил информацию о возможном участии в выборах в 2026 году. Он лишь сказал, что пока не готов комментировать этот вопрос.

В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. Установлено, что в ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат с приятелями охотился на лося в Саратовской области. Охотники выстрелили в животное, а после его тушу разделали и положили в багажник автомобиля Рашкина, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства. Документ, разрешающий охоту, мужчина предъявить не смог.

Сначала Рашкин утверждал, что нашел тушу лося в лесу и хотел передать ее правоохранительным органам, но позже признался в содеянном, заявив, что по ошибке принял лося за крупного кабана.

28 мая 2024 года Рашкин получил документ об отбытии условного наказания за инцидент с лосем. Судимость с него была снята.