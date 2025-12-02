Дмитриев объявил «важный день для мира»

Сегодняшние российско-американские переговоры в Москве знаменуют, что настал важный для всего мира день, определяющий судьбу Украины.
Об этом на своей странице в соцсети Х высказался спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», — написал он.
2 декабря в Москве назначены переговоры спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткофф и президента РФ Владимира Путина.
Назван главный противник мира на Украине
Белый дом, в свою очередь, заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа в свете предстоящих переговоров оптимистично настроена относительно перспектив мира на Украине.