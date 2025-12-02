Дмитриев встретил Уиткоффа в московском аэропорту

В Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Самолет приземлился во «Внуково-2.

Уиткоффа встретил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Затем в Кремле его примет президент России Владимир Путин. Ключевая тема урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Американскую сторону на встречу приехал также представлять Джаред Кушнер зять президента США Дональда Трампа.

Уиткофф частый гость в Москве. Это уже шестая его поездка в российскую столицу в этом году. Спецпосланника Трампа, по традиции, принимал Владимир Путин.

«Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине, — написал ранее Дмитриев в соцсети.

В основе диалога лежит американское предложение по мирному урегулированию, изначально состоявшее из 28 пунктов и позднее сокращенное до 22. Владимир Путин ранее указывал, что Вашингтон не направлял Москве готовый проект договора, а предложил обсудить ряд вопросов, на основе которых и был сформирован перечень позиций. Российский лидер признал, что эти предложения могут стать основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул, что окончательный вариант документа пока не выработан.