Отношения между Россией и Японией сильно напряженные с того момента, как Токио поддержал антироссийские санкции. Учитывая сложившуюся ситуацию, крайне маловероятно, что они в ближайшее время восстановятся. По словам китайских журналистов, на фоне происходящего, любопытные новости недавно поступили из РФ. Стало известно о подписании Владимиром Путиным указа – он никак не связан с Японией, но станет сильнейшим ударом по ней.

«На российском интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент Путин подписал указ, разрешающий гражданам Китая въезжать в Россию без виз и находиться в стране до 30 дней», – пишут авторы китайского издания Sohu.

По мнению обозревателей из КНР, указ, подписанный президентом Путиным, не стал неожиданностью. Подобное решение ожидалось после того, как китайская сторона предприняла аналогичный шаг несколько месяцев назад, и ответ России был лишь вопросом времени. Выбор момента для такого решения в Кремле оказался весьма своевременным.

В китайских СМИ подчеркнули, что подписание указа произошло на фоне эскалации напряженности между Китаем и Японией, вызванной спорными заявлениями японских официальных лиц относительно Тайваня, что спровоцировало резкую критику со стороны Пекина. Это, в свою очередь, привело к значительному ухудшению и без того сложных отношений между двумя странами. Таким образом, указ о введении безвизового режима с Россией появился в крайне неблагоприятный момент для Японии.

«Многие китайские путешественники, ранее планировавшие посетить Японию, теперь рассматривают Россию как более привлекательную альтернативу», – отмечают китайские журналисты.

Согласно информации Sohu, от сотен тысяч запланированных поездок в Японию было отказано. Параллельно наблюдается всплеск интереса к туристическим направлениям в России: количество заказов на авиабилеты увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности России, что создаст существенные проблемы для туристической индустрии Японии, поскольку финансовые потери от изменения предпочтений китайских туристов будут весьма ощутимыми, пишет АБН24.

