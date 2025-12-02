Таиланд попросил поддержки у Индии в вопросе вступления в БРИКС

Таиланд обратился к Индии с просьбой поддержать его заявку на вступление в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщил таиландский МИД по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС.

Вопрос был поднят в ходе встречи министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны также обсудили сотрудничество в условиях текущих геополитических вызовов.

«Министр обратился к Индии с просьбой поддержать заинтересованность Таиланда присоединиться к БРИКС во время председательства Индии в БРИКС в 2026 году», — указано в сообщении МИД Таиланда.

В декабре прошлого года власти Таиланда приняли приглашение БРИКС присоединиться к объединению в качестве страны-партнера.

БРИКС — это международный клуб из 10 стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта, Индонезия и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

