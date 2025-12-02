В Польше слишком увлеклись поддержкой Украины, в результате чего вместе с украинскими мигрантами в в эту страну прибыли и "лихие 90-ые". Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так российский сенатор отреагировал на публикацию польского издания Gazeta Wyborcza о том, что банды молодых украинцев превратили Свентокшинский парк в центре Варшавы в криминальный центр.

В Польше, по словам Пушков, явно чрезмерно увлеклись безоглядной поддержкой Украины и приемом более миллиона украинских мигрантов.

Алексей Пушков: Украинский конфликт снизил глобальную роль Европы

"Вместе с ними в Польшу прибыли и "лихие 90-ые", которых поляки у себя избежали", - написал политик в своем Telegram-канале.

Эти лихие годы были общими для РФ и Украины. Разница лишь в том, что на Украине они так и не закончились, что подтверждает громкий коррупционный скандал в Киеве со все более широким кругом высокопоставленных участников, отметил Пушков.

"Но об этом в Польше не думали, когда рванулись поддерживать Украину против России, уж очень хотелось нанести удар по Москве - это древний польский инстинкт", - добавил сенатор.

Однако поражения России нанести не удалось, зато Польша получила украинский криминал, социальное бремя в лице мигрантов и перспективу подрыва польского сельского хозяйства, если Украину "все же протащат в Евросоюз".

Три в одном, как говорится, резюмировал Пушков.

Между тем, как следует из публикации Gazeta Wyborcza, из-за бант украинцев только за девять месяцев этого года сотрудники полиции выезжали в Свентокшинский парк 946 раз. Помимо драк в парке процветают грабежи и разбои. Газета называет Свентокшиский парк "одним из самых опасных мест в Варшаве".