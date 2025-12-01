Путин поставил задачу по СВО на зиму

Президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поставил задачи по снабжению войск всем необходимым на зиму. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Путин поблагодарил командующих и бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), за успешные действия.

Несколько дней назад Владимир Путин заявил, что надеется на окончание СВО, но при условии достижения целей. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции.

В начале 2025 года Владимир Путин озвучил условия и сроки окончания СВО. По его словам, завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».