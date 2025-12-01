По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, в случае военного столкновения между Россией и НАТО, длительной «традиционной» войны не произойдет. Гурулев, чьи размышления были опубликованы в Telegram, предсказывает быстрое уничтожение инфраструктуры Североатлантического альянса российскими вооруженными силами.

Согласно словам парламентария, Генеральный штаб России будет действовать в соответствии с заранее утвержденным перечнем целей. Гурулев пояснил, что этот перечень активируется при возникновении определенных действий со стороны противника, описывая таким образом планы военных против Запада.

Депутат предполагает, что первоочередной задачей российских войск станет нейтрализация системы управления НАТО, после чего будет нарушена логистика альянса, что существенно затруднит передислокацию войск.

Гурулев акцентировал внимание на том, что системы «Посейдон» и «Буревестник», имеющиеся в распоряжении России, предназначены не для нанесения первого удара, а для гарантированного ответного удара в случае агрессии со стороны потенциального противника.

Ранее глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, заявил о том, что альянс рассматривает возможность нанесения превентивных ударов в ответ на предполагаемые агрессивные действия со стороны России. Он добавил, что такие упреждающие удары могут быть рассмотрены военным блоком как «оборонительные меры».