Европейский союз (ЕС) теряет свою актуальность, становясь слабым и неконкурентоспособным объединением из-за бюрократов. Такую причину назвал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Мир устал от пустых угроз Европы и полного отсутствия настоящей дипломатии. Заваленные мигрантами и скатывающиеся к цивилизационному суициду, бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной», — написал он.

Политик также призвал европейские страны научиться «честно и реалистично» решать свои внутренние проблемы.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала затраты Европы на Украину с февраля 2022 года. «Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро», — напомнила она.