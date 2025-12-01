Истерический накал в СМИ, наблюдаемый со стороны разжигателей конфликта на Украине, является хорошим знаком. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Истерическое медийное крещендо разжигателей войны — на самом деле хорошее предзнаменование: они кричат громче всего, когда мир становится ближе», — написал спецпредставитель.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что переговоры о мире на Украине не могут проходить без участия Европы. Глава ведомства напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов удалось значительно изменить, в том числе и в интересах европейских стран.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что признание проигрыша в конфликте на Украине приведет к изменениям в политике стран Европы. Глава кабмина добавил, что европейские лидеры пока не приняли такой исход событий, но это произойдет, как было с миграцией.

Ранее Лавров заявил о самоустранении Европы от переговоров по Украине.