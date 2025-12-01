Российским чиновникам пообещали «премию за честность»

В Нижегородской области чиновники будут получать «премию за честность» за сообщения о коррупции. Это следует из указа губернатора региона, опубликованного на сайте областного правительства.

© Газета.Ru

В документе говорится, что доложить о попытке подкупа чиновник должен будет напрямую губернатору. За это ему полагается единовременное поощрение в размере 50% от зарплаты. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

До этого чиновникам в России предложили повысить зарплату, как это сделали в Сингапуре, чтобы снизить уровень коррупции в стране. Согласно сингапурской схеме, чиновников надо стимулировать дорожить своей репутацией и рабочим местом. Для этого они должны легально и честно получать достойное денежное вознаграждение. Кроме того, им следует выплачивать премию за добросовестную работу.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что речи о повышении зарплаты для всех российских чиновников не идет. По их мнению, положительные изменения должны касаться тех, кто эффективно выполняет свою работу. Если же этого не происходит, то и оклад должен остаться базовым, считают они.

Ранее в Керчи чиновники пожаловались на лишение премий из-за отсутствия лайков под постами мэра.