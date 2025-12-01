Глава ФСИН рассказал Путину о снижении числа граждан в местах лишения свободы

Аркадий Гостев, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ, заявил, что количество людей, находящихся в местах лишения свободы в России, сокращается. Это происходит благодаря смягчению уголовной политики.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Гостев подчеркнул, что снижение численности осужденных обусловлено несколькими факторами, в том числе гуманизацией уголовного законодательства.

«Институт исправительных центров работает, приносит положительные результаты. 400 исправительных центров создано с возможностью размещения в них 50 тысяч человек, фактически содержится 30 тысяч с небольшим», – пояснил Гостев.

Он также отметил, что важным элементом, способствующим уменьшению числа заключенных, является реализация федерального закона о пробации. Гостев добавил, что ФСИН активно помогает осужденным в получении медицинской помощи и готовит их к освобождению практически с момента попадания в следственный изолятор. Эти меры, по его словам, способствуют сокращению численности заключенных.

Напомним, по рекомендации Путина судебная система России проводит последовательную гуманизацию правоприменительных практик. Это помогает укреплять правовую культуру в обществе и делать правосудие более человекоориентированным.