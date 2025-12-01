В МИД отреагировали на заявление НАТО об ударах по России

Заявление НАТО об «упреждающих ударах» по России является целенаправленной попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса (...) Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что при всем этом у Североатлантического альянса «хватает совести» обвинять Россию в якобы «воинственной риторике» и эскалации ситуации, не предъявляя доказательств.

В НАТО заявили о рассмотрении упреждающих ударов по России

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что военный блок рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Первым, по его словам, пойдет на подобный шаг тот, кто «почувствует реальную угрозу с противоположной стороны».