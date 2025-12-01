Главные заявления Пескова сегодня: атака дронов ВСУ и встреча Путина с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и атаки дронов ВСУ.

Путин примет Уиткоффа

Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин примет спецпосланника США Стива Уиткоффа во второй половине дня вторника, 2 декабря, передает ТАСС. Песков добавил, что 1 декабря Путин проведет несколько совещаний «непубличного характера» в рамках подготовки к российско-американским контактам.

Песков уточнил, что Кремль опубликует кадры начала встречи Путина с Уиткоффом. Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам встречи, Песков сказал: «Посмотрим».

Мирный план и отношения с США

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос есть ли в американском мирном плане пункт об отказе Украины от членства в НАТО. Песков заявил, что Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет обсуждать детали плана «в мегафонном режиме» и вести переговоры «через СМИ», сообщает ТАСС.

Песков добавил, что в Кремле также не готовы рассуждать о том, какими могут быть отношения с США в будущем. Он подчеркнул, что пока об этом говорить преждевременно.

Атаки дронов ВСУ

Песков заявил, что атаки на танкеры в Черном море представляют собой посягательство на суверенитет Турции и на собственность владельцев судов, передает ТАСС. Он назвал это «вопиющим случаем» и отметил, что атаки «лишний раз показывают суть киевского режима».

«Вопиющим случаем» Песков также назвал атаки украинских дронов по причалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Пресс-секретарь президента подчеркнул, что речь идет об объекте международного значения и с международным участием.

Увольнение Ермака

Песков сказал, что спрогнозировать влияние отставки Андрея Ермака на ход переговоров по Украине пока сложно. Ранее Ермак был уволен с поста главы офиса Владимира Зеленского на фоне антикоррупционного расследования.