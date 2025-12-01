Песков воздержался от оценки перспектив российско-американских отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о развитии отношений между Москвой и Вашингтоном пока рано.

Кремль сейчас не рассматривает варианты, которые могут определить дальнейший курс США в отношении России, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что обсуждать перспективы российско-американских отношений преждевременно.

Такой ответ прозвучал на вопрос о том, можно ли спрогнозировать, какими станут контакты между странами – будут ли они носить сопернический или партнерский характер.

«Пока об этом говорить преждевременно», – заявил Песков.

Дальнейшие оценки и обсуждения будут возможны только после того, как появится конкретика по линии двусторонних контактов, отметил пресс-секретарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве.

США понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию. Вашингтон оценивает процесс переговоров по Украине как сложный, но подходит к нему реалистично.