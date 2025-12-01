Песков: Россия не будет обсуждать план по Украине в мегафонном режиме
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать детали плана урегулирования украинского конфликта «в мегафонном режиме» через СМИ.
«Ради успеха процесса — а мы заинтересованы в успехе — мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ», — сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в вопросе украинского урегулирования, в отличие от Европы, предпочитает заниматься дипломатией, а не «трепать языком».
По его словам, те, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана США по Украине, намерены его переиначить и подорвать усилия американского президента Дональда Трампа.