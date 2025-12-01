Кремль отказался делиться информацией о Башаре Асаде

Российская сторона не может поделиться информацией о свергнутом и бежавшем в Москву бывшем сирийском лидере Башаре Асаде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем», — ответил он на соответствующую просьбу.

Представитель Кремля также не ответил, планируется ли встреча сирийского экс-президента с Путиным.

В середине октября новый президент Сирии, бывший боевик исламистской группировки «Аль-Каида» и глава нескольких ее филиалов («Аль-Каида» и дочерние организации являются запрещенными в России террористическими организациями) Ахмед Аш-Шараа посетил российскую столицу.

Ранее Хафез Асад, 23-летний сын Башара Асада, рассказал о последних днях режима своего отца и бегстве семьи из Дамаска в Москву.