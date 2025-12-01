В Кремле назвали точные сроки встречи Путина со спецпосланником Трампа

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 2 декабря во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

© Lenta.ru

По словам представителя Кремля, начало встречи российского лидера и американской делегации пройдет в открытом режиме.

«У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Рубио подчеркнул, что Россия должна стать частью «уравнения» по Украине. По словам американского госсекретаря, именно для этого Уиткофф поедет в российскую столицу.