В России высказались о прогрессе в мирных переговорах по Украине

В России понимают, что пока прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине мало, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Киевом по новому плану урегулирования идут хорошо. Таким образом он высказался о ходе переговоров с представителями украинских властей.

«Мы видим сопротивление Киева, поэтому работа идет постоянная. Но хотелось бы, чтобы это мирное соглашение было как можно скорее подписано, и мы для этого делаем все усилия», — прокомментировал Чепа.

Парламентарий отметил, что в настоящее время идут попытки реализовать то, что было достигнуто в рамках встречи двух лидеров на Аляске. Депутат добавил, что каждый шаг в процессе мирного урегулирования — это движение вперед, однако времени на это уходит много.

Ранее американский лидер заявил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине «происходит что-то хорошее».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что мирный план Трампа состоял из набора вопросов для обсуждения, а не полноценного проекта договора.