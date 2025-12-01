Аксенов прокомментировал предотвращение в Крыму теракта

Глава Республики Крым Сергей Аксенов после предотвращения покушения на высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ в регионе заявил, что у террористов и их пособников есть лишь два варианта – смерть или тюрьма.

ФСБ предотвратила очередной теракт в Крыму в отношении одного из старших офицеров минобороны России, который готовили украинские спецслужбы. Агента Киева, как сообщил ЦОС ФСБ, ликвидировали при закладке бомбы под автомобиль.

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную и системную работу, которая помогает сохранить жизни людей, а также обеспечивает стабильность и безопасность в Крыму.

У террористов и их пособников, как добавил Аксенов, «есть только два варианта: смерть или тюрьма».