Аксенов прокомментировал предотвращение в Крыму теракта
Глава Республики Крым Сергей Аксенов после предотвращения покушения на высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ в регионе заявил, что у террористов и их пособников есть лишь два варианта – смерть или тюрьма.
ФСБ предотвратила очередной теракт в Крыму в отношении одного из старших офицеров минобороны России, который готовили украинские спецслужбы. Агента Киева, как сообщил ЦОС ФСБ, ликвидировали при закладке бомбы под автомобиль.
Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную и системную работу, которая помогает сохранить жизни людей, а также обеспечивает стабильность и безопасность в Крыму.
У террористов и их пособников, как добавил Аксенов, «есть только два варианта: смерть или тюрьма».